Почти 450 журналистов аккредитованы для освещения послания президента

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Почти 450 сотрудников СМИ аккредитованы для освещения ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На сайте Кремля в четверг опубликован список из 435 представителей СМИ.

Как сообщалось ранее, мероприятие состоится 21 апреля в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж".

Проход журналистов в Манеж будет организован с Сапожковой площади (теле- и фотожурналисты проходят с 08:00 до 09:30 мск, пишущие корреспонденты - с 09:30 до 11:00). "При себе необходимо иметь аккредитационный бейдж, паспорт, три справки с отрицательным ПЦР-тестом (в распечатанном виде), а также аккредитацию МИД России для иностранных журналистов", - говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе подчеркнули, что "на протяжении всего мероприятия в Центральном выставочном зале "Манеж" необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим".

Прямую трансляцию послания президента будут осуществлять телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал. Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте этого телеканала.

Как сообщали ранее в Кремле, в связи с уточненными требованиями Роспотребнадзора обязательным условием допуска аккредитованных журналистов на послание является наличие трех отрицательных результатов лабораторного исследования методом ПЦР с забором материала за 4-5 суток до мероприятия (16-17 апреля), за двое суток (19 апреля) и за сутки (20 апреля) 2021 года соответственно. При этом справки должны предъявляться при входе исключительно в распечатанном виде.