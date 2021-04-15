Съезд адвокатов большинством голосов принял новые правила наказания за нарушение этики

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Адвокатов по новым правилам станут наказывать за нарушения, соответствующие нововведения в Кодекс профессиональной этики адвокатов приняты большинством голосов представителей адвокатских палат на 10-м Всероссийском съезде адвокатов в Москве.

За наиболее спорные поправки (о предостережении, вмешательстве в дела других палат, сроках дисциплинарной ответственности и о праве представителя палаты, возбуждавшего дисциплинарное дело, принимать участие в работе квалифкомиссии) голосовали по каждой отдельно. Практически во всех случаях, кроме одного, менее 10 делегатов проголосовали против, более 60 - за, несколько человек воздержались.

Одной из самых обсуждаемых поправок стала возможность вынесения предостережения адвокату вице-президентом адвокатской палаты региона или в исключительных случаях вице-президентом Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Также появилось ужесточение дисциплинарной ответственности: адвокатов будут лишать статуса при повторном его прекращении на срок от пяти до семи лет.

Вмешательство во внутренние дела

Толчком для нескольких изменений стали конфликты внутри адвокатского сообщества, произошедшие в последние два года. В частности, резонанс вызвало открытое обращение 32 адвокатов к главе СК РФ Александру Бастрыкину о том, что президент Адвокатской палаты Башкирии Булат Юмадилов арендует помещение палаты у своей тещи, скрыв это от совета палаты. Обращение также стало поводом для принятия резолюции о соблюдении адвокатской этики, которая запрещает адвокатам обращаться в правоохранительные органы с заявлениями на коллег. Сам глава ФПА Юрий Пилипенко сообщал, что палата "осуждает деятельность коллег, которые считают возможным по внутрикорпоративным вопросам обращаться в правоохранительные органы".

Введенная поправка теперь запрещает адвокатам "вмешиваться в какой бы то ни было форме во внутренние дела адвокатской палаты или адвокатского образования, членом которых он не является, за исключением участия в реализации полномочий Федеральной палаты адвокатов, адвокатской палаты субъекта РФ и их органов, а также призывать к вмешательству органы государственной власти или органы местного самоуправления". Если же у адвоката возникнет желание самому обратиться в суд, правоохранительные или государственные органы в отношении другого адвоката или адвокатского образования, он обязан уведомить об этом совет палаты. Такое обращение сочтут основанием для реагирования органов адвокатского самоуправления.

Эффект Пашаева

Громкое лишение за комментарии в СМИ адвокатского статуса Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, которые были оппонентами по делу актера Михаила Ефремова, также нашло отражение в поправках. В частности, адвокатам советуют "воздерживаться от публичного порицания подозреваемых и обвиняемых лиц", а также от "публичных комментариев обстоятельств уголовных дел, в которых адвокат не участвует, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах".

Сроки ответственности

Также предлагалась возможность отмены 6-месячного срока для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности со дня обнаружения нарушения, либо создания условия для его приостановления при наличии уважительных обстоятельств. При этом адвоката можно привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушения не более чем двухлетней давности. При рассмотрении дисциплинарного дела в ФПА в случаях течение сроков предлагалось начинать заново со дня поступления к ним дела. В этом случае за отмену 6-месячного срока проголосовал 41 делегат, 30 были против.

Мнения разошлись

Президент ФПА России Юрий Пилипенко на съезде назвал эти поправки и дисциплинарную политику адвокатуры либеральными. При этом вице-президент Генри Резник выступил против одной из поправок - о предостережении, заявив, что она даже не обсуждалась в рабочей группе.

Глава Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, выступая на съезде, потребовал снять поправки с рассмотрения сейчас, так как предложения многих адвокатов не принимались ФПА, никаких ответов на свои предложения адвокаты не получили. Он также просил вынести каждую поправку на отдельное и поименное голосование. Оба предложения были отклонены съездом.

После публикации проекта поправок около 550 адвокатов подписали петицию с требованием снять вопрос с рассмотрения и предать их широкому обсуждению. Они выступают категорически против данных поправок, считая их прямо противоречащими закону. По мнению адвокатов, изменения, "как правило, не были предметом обсуждения на собраниях и конференциях адвокатских палат регионов". "Из заявлений руководителей ФПА усматривается, что по состоянию на 22 марта обсуждение прошло менее, чем в половине (38 из 85) адвокатских палат, и в них приняло участие лишь около 500 адвокатов, то есть меньше 1% от общего числа членов адвокатского сообщества", - отмечается в петиции.