В Следственном комитете рассказали, как вести себя с телефонными мошенниками

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России в связи с ростом телефонных мошенничеств рассказал, как вести себя в таких случаях. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, практически ежедневно поступают заявления о новых фактах, а мошенники зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных госорганов и банковских организаций.

"Еще раз напоминаем гражданам о необходимости проявлять бдительность. Следственный комитет обращает внимание на следующую распространенную схему, которую используют мошенники, а также предлагает возможный алгоритм действий для тех, кто столкнулся с подобной ситуацией", - сообщает СК. Например, мошенники используют автоматизированную подмену номеров, при этом несколько раз подряд могут дозваниваться с разных номеров. В таких случаях не следует перезванивать по входящим номерам, поскольку они отображаются некорректно, с подменой. Для получения информации и разъяснений необходимо вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах государственных структур и банков.

Также мошенники требуют в ходе звонка явиться по определенному адресу и убеждают перевести деньги под различными предлогами. "Следователи СК России и сотрудники других правоохранительных органов, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. Лица вызываются повесткой", - отметили в пресс-службе. Также в СК подчеркнули, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ России, МВД России, Росгвардии и другие) не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета, так как это незаконно. Любые предложения о содействии правоохранительным органам, например в поимке преступников путем перечисления денежных средств на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это также явный признак мошенничества, о чем необходимо сообщить в правоохранительные органы.

В ведомстве добавили, что в случае отказа потерпевшего мошенники начинают угрожать и убеждают не обращаться самим в госорганы, поскольку якобы может произойти "разглашение определенных сведений, за что действующим законодательством предусмотрена ответственность". "Данные заявления не являются правомерными и рассчитаны на запугивание абонента, который может растеряться и отказаться проверить поступившую информацию и достоверность документов", - пояснили в СК. В случае если мошенники представляются следователями СК России, то можно воспользоваться телефонами, содержащимися на официальных сайтах региональных следственных управлений, а также телефоном доверия СК России 8 (800) 100-12-60 (работает только на прием входящих вызовов).