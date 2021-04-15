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Блокировка Суэцкого канала

Власти Суэцкого канала разрешило двум членам экипажа арестованного судна вернуться домой

Расследование обстоятельств аварии, приведшей к блокировке судоходства на шесть дней, продолжается

КАИР, 15 апреля. /ТАСС/. Управление Суэцкого канала разрешило двум членам экипажа арестованного контейнеровоза Ever Given покинуть судно и вернуться домой. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе канала.

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"Двум членам экипажа разрешили покинуть судно по чрезвычайным личным обстоятельствам и вернуться домой, - отметили в информационном бюро. - Управление Суэцкого канала, понимая все гуманитарные и социальные аспекты, обеспечивает необходимые потребности оставшегося экипажа судна через судоходное агентство вплоть до завершения расследования и урегулирования вопроса с компенсациями".

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств приведшей к блокировке судоходства на шесть дней аварии контейнеровоза в Суэцком канале, которое идет параллельно с переговорами о выплате компенсаций. Итоги расследования власти обещали обнародовать в четверг. "Расследование продолжается, параллельно идут переговоры, нацеленные на достижение соглашения, которое удовлетворит все стороны", - заявило управление канала. Канал добивается получения компенсации за 422 застрявших по вине контейнеровоза судна с учетом тех скидок и льгот, которые канал предоставил этим судам в результате срыва графика их прохождения через водную артерию.

Вставший на якорь у Горьких озер между двумя секциями канала контейнеровоз официально арестован из-за задержки с выплатой компенсаций зафрахтовавшей его компанией. Фрахтователь Ever Given должен взять на себя 90% от предложенной суммы возмещения убытков, включая полную остановку навигации на шесть дней, причиненный каналу материальный ущерб, а также затраты на то, чтобы снять его с мели. Речь идет о $916 млн, учитывая также предложенные каналом скидки и преференции застрявшим судам. Владелец судна пытается добиться снижения суммы.

Теги
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