Никитин считает, что механизмы НСИ нужно внедрять с учетом региональных особенностей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает, что механизмы Национальной социальной инициативы (НСИ) необходимо внедрять в субъекты РФ с учетом региональных особенностей. Об этом он сообщил в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором принял участие президент РФ Владимир Путин.

Реализация Национальной социальной инициативы (НСИ) началась в РФ в 2020 году в шести пилотных регионах, в том числе в Нижегородской области. Инициатива предполагает выявление и устранение барьеров, мешающих россиянам получать услуги в социальной сфере. С 2021 года ее механизмы должны быть внедрены во всех субъектах РФ.

"Мы самое активное участие принимали в разработке этих документов. Они в настоящее время согласованы Минтрудом РФ, и предлагается их одобрить на сегодняшнем заседании и поручить регионам утвердить на их основе свои модели, карты, но, Владимир Владимирович, с учетом региональных особенностей", - обратился к президенту Никитин.

Он отметил, что в регионе совместно с АСИ было отработано 10 жизненных ситуаций, три из которых относятся непосредственно к социальной защите населения. Это получение технических средств реабилитации, социальное обслуживание людей старшего поколения, а также получение выплаты в связи с рождением детей.

"Итоги замеров показали, что удовлетворенность людей тремя этими услугами у нас в регионе от 70% до 88%. Вместе с тем были выявлены проблемные точки как у нас, так и в других пилотных регионах. При этом исследовался весь процесс получения услуги: от обращения до конкретного удовлетворения потребности. На основе полученных сведений агентством были сформированы целевые модели и дорожные карты, направленные на решение этих проблем", - добавил губернатор.