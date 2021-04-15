Путин призвал брать все лучшее из советских времен при развитии социальной сферы

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что власти страны должны брать все лучшее из советского опыта при развитии социальной сферы. Такую позицию он обозначил в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства отметил, что работу АСИ по реализации Национальной предпринимательский инициативы можно назвать успехом. "Очень рассчитываю на то, что и в социальной сфере вам удастся достичь таких же результатов", - сказал президент.

При этом, как считает российский лидер, "социальная сфера - это, конечно, более сложная область". "Потому что она касается, во-первых, гораздо большего количества людей, практически каждого гражданина нашей страны. А во-вторых, это более сложная сфера, с большим количеством различных направлений деятельности, переплетением интересов и с большими завалами, которые создавались десятилетиями, еще <...> с советских времен", - заметил Путин. "Хотя и оттуда мы должны брать все самое лучшее, что там было создано", - подчеркнул он, пояснив, что имеет в виду и ту "систему широких возможностей в сфере здравоохранения, которую [российские власти] энергично развивали в пандемийный период".