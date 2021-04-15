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Число письменных жалоб от жителей Липецкой области сократилось после запуска ЕДС

Единая диспетчерская служба в 2020 году приняла в шесть раз больше обращений, чем в 2019

ЛИПЕЦК, 15 апреля. /ТАСС/. Число письменных обращений и жалоб от жителей к властям региона сократилось в Липецкой области после запуска Единой диспетчерской службы (ЕДС). Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов в рамках ежегодного отчета о результатах деятельности администрации.

"Единая диспетчерская служба в прошлом году приняла в шесть раз больше обращений, чем в позапрошлом, их количество на конец декабря превысило 500 тыс, при этом официальных письменных обращений стало меньше на 13%", - сказал Артамонов. Подобный показатель, по его словам, говорит об удобстве действующих онлайн-сервисов. При этом глава региона подчеркнул, что по скорости рассмотрения обращений граждан область занимает первое место в стране с показателем в три дня.

Артамонов напомнил, что лозунгом прошлого года власти выбрали "Житель в центре". "Мы выстраивали работу всех органов власти под запросы липчан и создавали удобную и эффективную систему коммуникации", - отметил он. В частности, по его словам, в области сейчас работают шесть различных каналов связи с жителями. "От традиционных - почта, телефон и сайт - до портала, Instagram, Единой диспетчерской службы и мобильного приложения: каждый человек найдет удобный способ и будет услышан", - заключил глава областной администрации.

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