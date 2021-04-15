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В "Единой России" предложили подключить учреждения соцзащиты к широкополосному интернету

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также призвал регионы сделать цифровые ресурсы доступными для людей с инвалидностью

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Учреждения социальной защиты необходимо подключить к широкополосному интернету наравне со школами и фельдшерско-акушерскими пунктами, считает первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Мы предлагаем проработать вопрос о включении учреждений социальной защиты населения в перечень объектов, которым обеспечивается широкополосный доступ к интернету", - заявил Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Он также призвал регионы сделать цифровые ресурсы доступными для людей с инвалидностью. Турчак напомнил, что в апреле 2020 года был разработан новый ГОСТ для интернет-ресурсов, мобильных приложений, цифровых программ, который содержит требования к доступности цифровой информации для большого круга людей с различными заболеваниями и связанными с ними ограничениями жизнедеятельности.

"Требования нового цифрового стандарта также учитывают возрастные изменения, что позволяет сделать интерфейс доступным и удобным для пожилых людей, а зачастую повышает продуктивность пользования ресурсом для всех в целом", - добавил первый вице-спикер Совфеда.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"
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