Правительство Литвы продлило карантин в связи с коронавирусом до 31 мая

ВИЛЬНЮС, 15 апреля. /ТАСС/. Кабинет министров Литвы продлил карантин, объявленный 7 ноября прошлого года в связи с пандемией коронавируса, до конца мая. Решение об этом принято правительством на заседании в четверг.

"С учетом сохранения неблагоприятной ситуации с заболеваемостью необходимо продлить карантинные меры по борьбе с распространением инфекции", - заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис. Карантин был установлен до 30 апреля, теперь он продлен до 31 мая.

Вместе с тем власти смягчили некоторые ограничения. Разрешено с 19 апреля возобновить работу торговым центрам и рыночным павильонам, в которых находится сразу несколько разных магазинов, кинотеатрам, профессиональным сценическим площадкам. С 22 апреля смогут открыться уличные кафе, с 26 апреля - спортивные клубы. Эти разрешения будут действовать с определенными требованиями по площади внутри помещений и числу находящихся там людей.

Первое заражение коронавирусом на территории Литвы было выявлено 28 февраля прошлого года. С начала эпидемии в стране умерли 3 730 человек, переболели и выздоровели 208,9 тыс. Всего за это время после проведения 2,59 млн тестов выявили 230,5 тыс. заразившихся. В Литве проживают 2,794 млн человек.