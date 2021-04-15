Премьер Словакии ожидает начало вакцинации "Спутником V" в стране с начала мая

ПРАГА, 15 апреля. /ТАСС/.Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер ожидает, что вакцинация российской вакциной против коронавируса "Спутник V" начнется в его стране в начале мая. Об этом он заявил в четверг на совместной пресс-конференции с главой чешского правительства Андреем Бабишем в Праге.

"Предполагаю, что в начале мая [в Словакии] мог бы начаться процесс вакцинации российской вакциной", - сказал Хегер.

В Словакии вакцинация "Спутником V" начнется, как подчеркнул премьер, только после получения положительного результата экспертизы препарата, проведенной в специализированной лаборатории, входящей в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory. Словакия направила образцы российской вакцины, первая партия которой поступила в страну 1 марта, для исследования в Венгрию.

"Спутник V" мы поставили на словацкий рынок потому, что у нас много граждан, которые не хотят привиться другой вакциной", - подчеркнул Хегер. Он также сообщил, что его республика в качестве дара передала Чехии 10 тыс. доз вакцины производства американской фирмы Moderna.