Тамбовские власти окажут помощь жителям села, где из-за пала травы сгорел 21 дом

ТАМБОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Жителям села Троицкая Вихляйка Сосновского района Тамбовской области, где в среду от пожара пострадал 21 дом, будет оказана помощь. Об этом сообщил в четверг губернатор Александр Никитин, который приехал в пострадавшее село.

"Разберемся в каждом конкретном случае, никого не оставим в беде", - сказал Никитин на встрече с погорельцами.

Так, одним из пострадавших на пожаре оказался пенсионер Владимир Меринов, который 37 лет проработал в родном селе механизатором. Когда начался пожар, он успел вынести из дома только папку с документами. На встрече с губернатором было решено, что мужчине окажут помощь в предоставлении жилья.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, Никитин распорядился задействовать все меры поддержки, предусмотренные региональным законодательством. В частности, погорельцам будут выделены средства из областного бюджета в размере 80 тыс. рублей и муниципальная помощь - около 15 тыс. рублей, также власти намерены обратиться в лесхозы за пиломатериалом для ремонта и строительства новых домов. "Кроме того, губернатор предложил главе Сосновского района Александру Дьяконову создать общественный совет помощи погорельцам, открыть для них расчетный счет. Он пообещал обратиться за помощью к предпринимательскому сообществу, всем неравнодушным жителям региона", - сообщили в пресс-службе.

Пожар в селе Троицкая Вихляйка Сосновского района произошел в среду из-за пала сухой травы. Огнем оказался охвачен 21 дом, в том числе четыре жилых, четыре дачных и 13 нежилых домов. Общая площадь охваченных огнем строений составила 600 кв. м и 2 тыс. кв. м сухой растительности. Пожарные продолжают проливать места возгораний, чтобы предотвратить новые пожары.