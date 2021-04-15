ЕМА рассмотрит возможность использования антитела VIR-7831 для лечения коронавируса

ГААГА, 15 апреля. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает возможность использования моноклонального антитела VIR-7831 при лечении больных с коронавирусом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, опубликованном в четверг на сайте .

"Агентство (ЕМА - прим. ТАСС) изучит имеющуюся в настоящее время информацию об использовании антитела VIR-7831 (также известного как GSK4182136) для лечения больных с COVID-19", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что EMA представит свои рекомендации после обзора данных продолжающегося исследования, в котором изучается эффективность VIR-7831 у взрослых амбулаторных пациентов с легкими и умеренными симптомами COVID-19, подверженных высокому риску тяжелого течения заболевания. Предварительные результаты демонстрируют, что VIR-7831 снижает вероятность госпитализации на срок более 24 часов и риск летального исхода на 85% по сравнению с применением плацебо.

На фоне новых данных о том, что многие из существующих препаратов на основе моноклональных антител показывают малую эффективность против новых генетических вариантов вируса, подчеркиваются, что VIR-7831 связывается с той частью шиповидного белка коронавируса, которая слабо подвержена мутациям. По этой причине, как указывается в пресс-релизе, VIR-7831 сохраняет эффективность против британского, южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Разработчики лекарства также заверили, что инфицированные COVID-19 хорошо переносят терапию. Клинические испытания продолжатся, а за состоянием пациентов будут наблюдать на протяжении 24 недель.

VIR-7831 - представляет собой моноклональное антитело двойного действия, которое блокирует проникновение вируса в здоровые клетки и очищает от него уже инфицированные клетки. Таким образом, VIR-7831 обеспечивает пациентам защиту от прогрессирования заболевания.