В летних лагерях Петербурга будут работать сотрудники, прошедшие вакцинацию от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Летние детские оздоровительные лагеря в Санкт-Петербурге будут допускать к работе сотрудников, которые прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

"В летнюю оздоровительную кампанию планируется допускать к работе в учреждениях отдыха детей привитый против коронавирусной инфекции персонал. Какая вакцина - это существенного значения не имеет, все они равноценны в своей эффективности и безопасности", - рассказала Чхинджерия.

Ранее в пресс-службе администрации города сообщали, что детский отдых будет организован с соблюдением "всех санитарных требований". Летние смены будут рассчитаны на 14 дней.

Вакцинация сотрудников системы образования в Петербурге началась в декабре 2020 года. На первом этапе прививались педагогические работники школ, работающие с 5-11 классами, педагоги системы профессионального образования и руководящие работники образовательных учреждений. На втором этапе - учителя начальных классов, работники дошкольных образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерей.

По последним данным, в Петербурге выявили 405 220 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 361 456 человек, умерли 12 720. За последние сутки в городе выявили 719 случаев заражения.