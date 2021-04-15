Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав жителей Крыма в связи с водной блокадой

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям Крыма и Севастополя доложить о ситуации с нарушением прав жителей полуострова из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу, о которой заявляли представители властей Крыма", - говорится в сообщении.

Ранее власти Крыма сообщали, что подадут судебный иск к бывшему президенту Украины Петру Порошенко и еще четверым лицам из-за ущерба, причиненного водной, энергетической, транспортной и продовольственной блокадами.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.