Губернатор Краснодарского края заявил о брони курортов региона на майские праздники на 80%

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом РФ, на предстоящие майские праздники забронированы более чем на 80%. Край планирует принять 600 тыс. отдыхающих, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг.

"В этом году курортный сезон на Кубани стартует 1 мая. Мы готовы принять туристов со всей страны, в том числе и тех, кто планировал отдых в Турции. В майские праздники ожидаем 600 тыс. туристов, на этот период уже забронировано 80% гостиничного фонда", - сказал глава региона.

Он отметил, что повышенным спросом в регионе пользуются отели класса люкс, в некоторых гостиницах, имеющих категории 4 и 5 звезд, уже нет свободных номеров, при этом свободные номера средней ценовой категории на курортах Кубани еще имеются.

"Это рынок, и цену диктует спрос. У отельеров и по сегодняшним ценам все продается, это тоже мы должны учитывать. Но ради объективности: курорты Краснодарского края - это не только Сочи и не только пятизвездочные гостиницы. Есть еще и Азовское побережье, Анапа, Туапсе и самая многочисленная категория - это гостиницы категории 2 и 3 звезды, а также отели без звезд. Возможности для отдыха сегодня есть", - сказал Кондратьев.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.

Власти Краснодарского края не намерены ужесточать ограничительные меры на фоне ожидаемого высокого потока туристов на майские праздники в регион. Отдыхающим не потребуется делать тесты на коронавирус для заселения в отель, также не нужно будет носить маски на пляжах, сообщил Кондратьев.

"Каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы - тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями", - сказал глава региона.

Он добавил, что необходимости ужесточения ограничительных мер нет, так как эпидемиологичеcкая обстановка в Краснодарском крае является стабильной, в сутки выявляют не более 110 случаев заражения коронавирусом. Хорошими темпами, по его словам, в крае идет кампания по вакцинации от коронавируса. Открывать обсерваторы, которые работали в 2020 году, на Кубани в ходе предстоящего курортного сезона не планируется.

В новость были внесены изменения (18:07 мск) - добавлена информация об эпидемиологической обстановке в регионе