В Пятигорске приготовили самый длинный в мире люля-кебаб

ПЯТИГОРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Международное агентство регистрации рекордов зафиксировало новый рекорд - в Пятигорске (Ставропольский край) пять поваров приготовили самый длинный в мире 33-метровый люля-кебаб, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов в четверг.

"Самый длинный в мире люля-кебаб приготовили в Пятигорске. 33 м чистого гастрономического удовольствия - и новый мировой рекорд занесен в специальный реестр", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, на создание люля-кебаб ушло 33 кг куриного мяса, курдюка, лука, чеснока, перца и соли. Зафиксировать достижение в Пятигорск прибыли представители международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд".

"Кстати, предыдущий мировой рекорд был тоже установлен у нас, в Пятигорске: тогда виртуозы кулинарного искусства приготовили люля-кебаб длиной 14 м. Ну а теперь наши повара замахнулись и на отметку в 50 м - так что фиксация очередной победы, я уверен, не за горами", - отметил глава курорта.