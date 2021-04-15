На Кубани туристов освободят от ношения масок на пляжах

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не намерены ужесточать ограничительные меры на фоне ожидаемого высокого потока туристов на майские праздники в регион, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев в четверг.

Ранее сообщалось, что регион планирует принять на майские праздники порядка 600 тыс. туристов, курорты забронированы более чем на 80%.

"Каких-то серьезных ограничений мы вводить не планируем. На улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы - тестов на коронавирус или сертификата о прививке. За исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями", - сказал глава региона.

Он добавил, что необходимости ужесточения ограничительных мер нет, так как эпидемиологичеcкая обстановка в Краснодарском крае является стабильной, в сутки выявляют не более 110 случаев заражения коронавирусом. Хорошими темпами, по его словам, в крае идет кампания по вакцинации от коронавируса. Открывать обсерваторы, которые работали в 2020 году, на Кубани в ходе предстоящего курортного сезона не планируется.