В Карелии увеличили штрафы за нарушение тишины

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг во втором и окончательном чтении утвердили проект закона, предполагающий увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя граждан. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

"Принятые изменения в закон "Об административных правонарушениях" предусматривают увеличение размера штрафов с 1-2 тыс. рублей до 2-5 тыс. рублей для граждан, с 3-5 тыс. рублей до 6-10 тыс. рублей - для должностных лиц, с 5-10 тыс. рублей до 10-20 тыс. рублей - для юридических лиц", - говорится в сообщении.

Так называемый "закон о тишине", регламентирующий время, в которое нельзя шуметь в жилых домах или рядом с ними (в Карелии это время с 22 часов вечера до 7 часов утра в будние дни, а в праздники и выходные запрет продляется до 8 часов утра), потребовал изменений после многочисленных жалоб от жителей республики. Люди сообщают о частых нарушениях этих правил барами и кафе, расположенными в жилых домах и торгующими круглосуточно алкоголем. По мнению депутатов, подействовать на нарушителей сможет ужесточение санкций.

"Депутатами карельского парламента была проведена огромная работа по передаче полномочий по составлению протоколов за нарушение тишины и покоя граждан в компетенцию МВД. Уже сейчас мы видим положительную динамику по результатам проделанной работы. Так, за 2019-2020 годы по этой статье было составлено порядка 6,5 тыс. протоколов. Увеличение штрафов в свою очередь позволит минимизировать нарушения в этой сфере и, надеюсь, будет еще одним инструментом для профилактики", - прокомментировала законопроект депутат заксобрания Ольга Шмаеник.