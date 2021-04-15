МВД возьмет на контроль соблюдение автошколами условий обучения водителей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий наделение сотрудников полиции полномочиями по проверке автошкол. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Законопроектом предполагается наделение сотрудников полиции полномочиями по участию в проводимых лицензирующими органами проверках автошкол (в части проверки соответствия учебно-материальной базы требованиям, которые будет устанавливать правительство РФ). В целях качественного и полноценного обучения будущих водителей автошколы должны располагать и использовать в своей деятельности соответствующую учебно-материальную базу. Например, для изучения теоретического курса необходим учебный класс с учебно-наглядными пособиями, для приобретения первоначальных навыков управления автомобилем - учебный автомобиль и закрытая площадка с разметочным оборудованием", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, к автошколам предъявляются требования о наличии преподавателей с соответствующей квалификацией.

"Приступать к осуществлению образовательной деятельности автошкола может только после получения заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Однако, как показывает практика, недобросовестные или "серые" автошколы имеют полный комплект необходимого оборудования лишь на этапе его обследования Госавтоинспекцией. В дальнейшем, имея действующие заключения, такие автошколы не заинтересованы в поддержании учебно-материальной базы в надлежащем состоянии", - сказала Волк.

Она также подчеркнула, что инициатива по наделению МВД России такими полномочиями поддержана Министерством экономического развития РФ, Министерством просвещения РФ и Федеральной службой по надзору в сфере образования.