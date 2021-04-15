Через портал госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались свыше 750 тыс. россиян

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 750 тыс. жителей РФ записались на вакцинацию от коронавируса через единый портал госуслуг. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Очень большой прирост у нас сервисов, связанных со здравоохранением [на портале Госуслуг]. Почти 15 млн электронных больничных, 1,5 млн ПЦР тестов. С этого года мы запустили запись на вакцинацию, уже у нас через портал записалось больше 750 тыс. граждан на вакцинацию", - сказал он.

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал Госуслуг открылась 31 января. С 18 января услуга работала в тестовом режиме, позволяя регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом Госуслуг. Также на портале действует форма обратной связи, где пользователи могут пожаловаться на проблемы с записью или на отсутствие вакцины.