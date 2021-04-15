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Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге

Акционер Невской мануфактуры пообещал отреставрировать сгоревшее здание

Работы проведут с сохранением исторического облика здания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев в официальном письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову подтвердил намерение отреставрировать здание, где ранее произошел крупный пожар. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"Один из акционеров АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев направил губернатору Александру Беглову письмо, в котором подтверждает неизменность своих намерений провести реставрацию объектов исторического наследия, расположенных на Октябрьской набережной, д. 50", - говорится в сообщении.

Согласно письму, акционер заказал концепцию и проект планировки территории исторического памятника, который подготовила архитектурная мастерская "Студия 44". Проект представили на общественных слушаниях. В письме также говорится, что Устаев берет на себя обязательства по выделению средств для реставрации здания с сохранением исторического облика.

Невская мануфактура считается объектом культурного наследия регионального значения. Временем основания построек значится вторая половина XIX века.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПожар в Невской мануфактуре в Петербурге
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