Госавтоинспекция провела в 2020 г. более 40 тыс. массовых проверок водителей на опьянение

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 40 тыс. массовых проверок водителей на состояние опьянения провела Госавтоинспекция в прошлом году, выявлено свыше 45 тыс. нетрезвых водителей. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

"В прошлом году в стране проведено более 40 тыс. массовых проверок, в ходе которых выявлено свыше 45 тыс. нетрезвых водителей. Всего в 2020 году пресечено более 550 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 68 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции", - процитировали в Госавтоинспекции главу ведомства Михаила Черникова, выступавшего на правительственной комиссии.

Черников также отметил, что противодействие нетрезвым водителям находит все большую поддержку у граждан. "Общественные активисты на добровольной основе оказывают помощь нарядам ДПС при несении службы, проведении профилактических мероприятий, а также при отработке мест массового отдыха граждан с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения. Всего при отработке полученной от населения информации по итогам 2020 года пресечено более 361 тыс. нарушений ПДД, из которых за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано около 28 тыс. водителей, то есть каждый 20-й от всех выявленных водителей - с признаками опьянения", - подчеркнул он.

В Госавтоинспекции отметили, что сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание правкомиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрели вопросы основных факторов риска совершения ДТП. Нижегородская область выбрана пилотным проектом по вопросу пресечения вождения в нетрезвом виде. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и региону разработать перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП, совершенных пьяными водителями.

"Отдельно в ходе заседания правительственной комиссии рассмотрена проблематика снижения смертности в ДТП, совершенных по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. Это остается одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения. С выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, связана практически четверть смертельных случаев в ДТП", - сказали в Госавтоинспекции.

По данным инспекции, сейчас обустраиваются дорожные ограждения, направляющие устройства, сигнальные столбики, световозвращающие элементы, разделительные и шумовые полосы. Применяются экспериментальные методы: дублирование разметки в зоне действия знаков "Обгон запрещен", горизонтальная дорожная разметка желтого цвета и направляющие устройства из композитных материалов для разделения транспортных потоков встречных направлений. По поручению Хуснуллина, пилотным регионом по вопросу снижения смертности в ДТП, совершенных на полосе встречного движения, станет Калужская область.