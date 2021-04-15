{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госавтоинспекция провела в 2020 г. более 40 тыс. массовых проверок водителей на опьянение

В результате проверок выявили свыше 45 тыс. нетрезвых водителей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Более 40 тыс. массовых проверок водителей на состояние опьянения провела Госавтоинспекция в прошлом году, выявлено свыше 45 тыс. нетрезвых водителей. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

"В прошлом году в стране проведено более 40 тыс. массовых проверок, в ходе которых выявлено свыше 45 тыс. нетрезвых водителей. Всего в 2020 году пресечено более 550 тыс. фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования, из которых 68 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции", - процитировали в Госавтоинспекции главу ведомства Михаила Черникова, выступавшего на правительственной комиссии.

Черников также отметил, что противодействие нетрезвым водителям находит все большую поддержку у граждан. "Общественные активисты на добровольной основе оказывают помощь нарядам ДПС при несении службы, проведении профилактических мероприятий, а также при отработке мест массового отдыха граждан с целью выявления водителей, управляющих транспортными средствами с признаками опьянения. Всего при отработке полученной от населения информации по итогам 2020 года пресечено более 361 тыс. нарушений ПДД, из которых за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано около 28 тыс. водителей, то есть каждый 20-й от всех выявленных водителей - с признаками опьянения", - подчеркнул он.

В Госавтоинспекции отметили, что сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание правкомиссии по безопасности дорожного движения, где рассмотрели вопросы основных факторов риска совершения ДТП. Нижегородская область выбрана пилотным проектом по вопросу пресечения вождения в нетрезвом виде. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин дал поручение МВД, Минздраву и региону разработать перечень мероприятий по снижению смертности в ДТП, совершенных пьяными водителями.

"Отдельно в ходе заседания правительственной комиссии рассмотрена проблематика снижения смертности в ДТП, совершенных по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения. Это остается одним из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на безопасность дорожного движения. С выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, связана практически четверть смертельных случаев в ДТП", - сказали в Госавтоинспекции.

По данным инспекции, сейчас обустраиваются дорожные ограждения, направляющие устройства, сигнальные столбики, световозвращающие элементы, разделительные и шумовые полосы. Применяются экспериментальные методы: дублирование разметки в зоне действия знаков "Обгон запрещен", горизонтальная дорожная разметка желтого цвета и направляющие устройства из композитных материалов для разделения транспортных потоков встречных направлений. По поручению Хуснуллина, пилотным регионом по вопросу снижения смертности в ДТП, совершенных на полосе встречного движения, станет Калужская область.

Теги
Россия
Через портал госуслуг на вакцинацию от коронавируса записались свыше 750 тыс. россиян
Запись на вакцинацию открылась на портале 31 января
Читать полностью