В центре Петербурга разбили аллею в память о знаменитых цирковых династиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. "Цирковую аллею" разбили в самом центре Санкт-Петербурга. Клены в Ново-Манежном сквере, недалеко от Цирка на Фонтанке, высадили представители знаменитых цирковых династий - Запашных, Никулиных, Багдасаровых и других, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"11 кленов, посаженных участниками акции, будут напоминать о таких династиях, как Гинне и Чинизелли, Запашные, Никулины, Абакаровы, Сударчиковы, Корниловы, Багдасаровы, Костюк, и о старейшей в Европе династии Тоньи. Аллея появилась накануне празднования Всемирного дня цирка, который в этом году будет отмечаться 17 апреля", - рассказали в комитете.

В посадке приняли участие народный артист России Аскольд Запашный, генеральный директор - художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, заслуженная артистка России Карина Багдасарова, представители старейшей в Европе династии Тоньи, Росгосцирка и другие. Каждое дерево украсили табличкой с указанием династии.

"Сажая деревья, мы увековечиваем память наших цирковых династий, прославленного отечественного цирка, на несколько столетий. Это хороший, символичный задел на будущее. Надеюсь, эти клены будут такими же долгожителями, как и петровский клен тут неподалеку", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который также участвовал в посадке деревьев. В дальнейшем за молодыми кленами будут ухаживать специалисты одного из садово-парковых предприятий города.

Место посадки деревьев выбрано неслучайно: на Манежной площади до 1872 года располагался деревянный цирк Карла Гинне. После того, как Гинне покинул Петербург, его ближайший родственник - Гаэтано Чинизелли - получил у городских властей разрешение на приобретение участка для строительства цирка. На возражения, что постройка цирка закроет фасад Инженерного замка, Чинизелли ответил обещанием устроить на свои деньги сквер на Михайловской площади (ныне Манежная).