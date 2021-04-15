Посвященный пандемии коронавируса снимок признан лучшим по версии World Press Photo

На снимке под названием "Первое объятие", сделанном в начале августа прошлого года, изображена 85-летняя Роза, которую обнимает медсестра в доме для престарелых в Сан-Паулу.

Это первые объятия, в которых оказалась Роза за последние пять месяцев. Из-за пандемии коронавируса все дома престарелых в Бразилии закрыли свои двери для посетителей в марте, а персоналу пришлось свести физический контакт с наиболее уязвимыми слоями населения до минимума. Однако именно в этом доме для престарелых нашли способ решения данной проблемы, создав так называемую занавеску для объятий. Представляющая собой, по сути, пластиковую пленку с рукавами, она дала возможность пожилым людям вновь обниматься со своими родными и близкими и быстро приобрела популярность по всему миру.

"Это культовая фотография увековечивает самый необычайный момент нашей жизни, - отметил фотограф и член жюри Кевин Ли. - Я вижу здесь и уязвимость, и любовь, и потерю, и разлуку, и смерть, и, самое главное, стремление выжить. И все это в одном снимке. А если смотреть на фотографию достаточно долго, то можно увидеть крылья: символ полета и надежды".

Российские участники

На победу в этой категории претендовали в общей сложности шесть снимков, в том числе работы двух российских фотографов - Валерия Мельникова и Олега Пономарева. Фотография Мельникова для агентства "Спутник" называется "Покидая дом в Нагорном Карабахе". На ней изображена армянская семья с маленьким ребенком, которая вынуждена оставить свой дом в Лачинском районе, который был передан под контроль Азербайджана. Данный снимок входит в серию "Потерянный рай" о конфликте в Нагорном Карабахе, который одержал победу в категории "События" (истории). На снимке свободного фотографа Пономарева "Переход: Игнат" изображен трансгендер по имени Игнат. Своей фотографией автор пытается привлечь внимание к проблемам, с которыми приходится сталкиваться трансгендерным людям. Его работа заняла первое место в категории "Портреты" (одиночные снимки).

Кроме того, жюри World Press Photo были отмечены еще трое россиян. В категории "Проблемы современности" (истории) победил фотограф-документалист Алексей Васильев с серией "Сахавуд" (по аналогии с Голливудом). Она рассказывает о производстве фильмов в Республике Саха (Якутия) на якутском языке, ставшем одним из способов сохранения местной культуры и традиций. В категории "Портреты" (истории) второе место заняла работающая в Италии фотограф Алиса Мартынова с серией "Нигде поблизости", которая рассказывает о мигрантах из Африки. Наконец, в категории "Портреты" (одиночные снимки) третье место досталось фотографу Татьяне Никитиной. На ее снимке "В полете" изображен отец, который учит запускать в воздух игрушечный самолет свою 10-летнюю дочь, страдающую расстройством аутистического спектра.

О конкурсе

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели 74,5 тыс. снимков, сделанных 4,3 тыс. фотографов со всего мира. В число победителей фотоконкурса вошли 45 фотографов из 28 стран. Их снимки послужат основой для выставки World Press Photo, которая откроется 17 апреля в Амстердаме и вслед за этим пройдет в более чем 100 городах мира.