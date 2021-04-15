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Энергетики начали подавать горячую воду жителям Тамбова после обрушения на ТЭЦ

В зоне отключения сутки находились 60% горожан

ТАМБОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Энергетики начали подавать горячую воду в жилые дома и социальные объекты Тамбова после обрушения здания, в котором располагался главный пульт управления тамбовской ТЭЦ, сообщили ТАСС в четверг в Тамбовском филиале ПАО "Квадра". Всего в зоне отключения на протяжении суток находились 60% жителей города.

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"Энергетики приступили к подаче горячей воды в жилые дома, расположенные в зоне теплоснабжения Тамбовской ТЭЦ", - сообщили в пресс-службе.

Обрушение кровли и части здания главного щита управления станцией на территории Тамбовской ТЭЦ произошло в среду в 04:40. В момент обрушения в помещении находились четыре человека, двое из них смогли самостоятельно выбраться из-под завалов, еще двоих извлекли сотрудники МЧС. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности.

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