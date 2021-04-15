В Абхазии разъяснили правила пересечения границы для россиян

СУХУМ, 15 апреля. /ТАСС/. Новые правила Роспотребнадзора по въезду россиян из-за границы, вступившие в силу с 15 апреля, не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу по реке Псоу. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абхазии в четверг.

Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну с 15 апреля любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг.

"Новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Принимая в четверг делегацию из РФ во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым, президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что постановление Роспотребнадзора об изменениях режима пересечения границы для граждан Российской Федерации "вызвало в Абхазии много вопросов, повышенный интерес связан с туристическим потоком". "Как известно, туризм - это ключевая отрасль экономики нашей республики, мы рассчитываем на то, что сумеем в этом аспекте сделать так, что это не коснется туристов, которые будут к нам приезжать", - приводит слова президента его пресс-служба.

Президент также выразил уверенность в том, что сотрудничество между абхазским и российскими экономическими ведомствами будет успешно продолжено. На заседании обсудили ход реализации мероприятий, предусмотренных в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии 2020-2022гг.

Общий объем инвестпрограммы на 2020-2022 годы, финансируемой из российского бюджета, составляет 4,5 млрд рублей (ежегодно по 1,5 млрд рублей). В этот период речь идет в основном о ремонте автодорог, восстановлении электроэнергетических сетей, а также о строительстве детской больницы на территории республиканской больницы в Сухуме.