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Губернатор Иркутской области заявил, что почти треть жителей получает меры соцподдержки

Также Игорь Кобзев пообещал устранить на территории региона проблемы с оказанием адресной помощи

ИРКУТСК, 15 апреля. /ТАСС/. Более 745 тыс. жителей Иркутской области получают меры социальной поддержки от государства. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"На территории области установлено 123 различные меры социальной поддержки для 100 категорий получателей. Ими пользуется практически одна треть населения области - 746 тыс. человек", - сказал Кобзев.

Ранее президент России Владимир Путин провел совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), участники которого говорили о повышении качества и доступности государственных услуг в социальной сфере. Глава государства подчеркнул, что людей, которым необходимо получить ту или иную госуслугу, не волнуют технические, административные и организационные вопросы, им важно получить помощь качественно и своевременно.

В свою очередь, глава Иркутской области добавил, что проблемы с оказанием адресной помощи также будут устраняться на территории региона.

"Необходимо чтобы сотрудники социальных служб без бумажек выявляли людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывали им своевременную помощь. Это касается всей социальной системы - и здравоохранения, и образования, и службы занятости, и соцзащиты. Безусловно, все проекты, которые представили на Госсовете, мы будем внедрять в Иркутской области", - резюмировал Кобзев.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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