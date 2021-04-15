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В Google Earth появилась возможность увидеть, как менялась Земля последние 37 лет

С помощью сервиса Timelapse 24 млн фотографий со спутников были собраны в интерактивный 4D-формат

ТАСС, 15 апреля. Платформа Google Earth теперь позволяет пользователям отследить климатические изменения, которые произошли на Земле за последние 37 лет. Об этом сообщается в четверг в блоге корпорации Google.

"С момента запуска Google Earth мы концентрировались на создании 3D-модели мира. Благодаря самому масштабному обновлению Google Earth с 2017 года теперь вы можете увидеть нашу планету в совершенно новом измерении - временном. С помощью [сервиса] Timelapse в Google Earth 24 млн фотографий со спутников за 37 лет были собраны в интерактивный 4D-формат", - говорится в пресс-релизе компании.

Сервис Timelapse наглядно показывает, как менялась площадь лесов, росли города, повышалась средняя температура и истощались источники ресурсов.

Google Earth - платформа, отображающая поверхность планеты Земля с помощью спутниковых снимков. С помощью сервиса можно "перенестись" в любую точку планеты и осмотреть интересующее место в трехмерном режиме.

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