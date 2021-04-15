Кузнецова: матери в СИЗО должны получить право оперативно отдавать детей родственникам

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разработать механизм, при котором матери, находящиеся в СИЗО, смогут оперативно передавать детей родственникам.

"Важно предусмотреть механизм своевременного помещения ребенка в наиболее благоприятные условия в соответствии с намерениями мамы как законного представителя. Если мама хочет, чтобы малыш находился не в местах лишения свободы рядом с ней, а с родственниками, органы опеки должны получить эту информацию и как можно раньше принять необходимые меры, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года", - приводит пресс-служба омбудсмена ее слова на рабочей встрече с председателем ОНК города Москвы Георгием Волковым и членом ОНК Ольгой Дружининой.

Кроме того, сообщается, что на встрече обсуждались вопросы разграничения ответственности учреждений ФСИН и органов опеки за своевременное жизнеустройство ребенка, находящегося с мамой в колонии или следственном изоляторе. "Достигнута договоренность о проработке обсуждаемых инициатив во взаимодействии с Федеральной службой исполнения наказаний и Министерством просвещения России", - говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко на заседании коллегии Минюста предложил разрешить оставлять детей до трех лет с мамами, находящимися в СИЗО.