Глава ЛНР сообщил, что более 200 тыс. жителей республики получили российское гражданство

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Число жителей Луганской народной республики (ЛНР), получивших российское гражданство в упрощенном порядке, превысило 200 тыс. Об этом в четверг заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Число жителей ЛНР, получивших российские паспорта, уже превысило отметку в 200 тыс. По свежим данным, которые мне предоставило сегодня вечером министерство внутренних дел, в республике 202 327 жителей уже получили российское гражданство", - цитирует Пасечника агентство "Луганскинформцентр".

Глава республики выразил уверенность в том, что в скором времени число жителей Донецкой и Луганской народных республик, получивших российское гражданство, превысит полмиллиона.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом президента для жителей республик была отменена госпошлина за получение паспорта.