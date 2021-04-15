Школьников ульяновского села переведут на удаленку из-за угрозы обрушения моста

УЛЬЯНОВСК, 15 апреля. /ТАСС/. Дистанционные занятия будут организованы для школьников села Тинарка в Ульяновской области с 16 апреля в связи с угрозой обрушения моста из-за паводковых вод. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики региона.

"Сегодня в Минприроды Ульяновской области поступила информация о повреждении и об угрозе обрушения моста, выполняющего одновременно функции гидротехнического сооружения, в селе Тинарка Мелекесского района. Причиной случившегося стали паводковые воды. Для школьников, проживающих в селе, с завтрашнего дня будет организовано дистанционное обучение", - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, всего в селе проживает 257 человек. В населенный пункт будут доставляться продукты питания. На данный момент в селе есть недельный запас продовольствия.

В Тинарку также будет направлен передвижной фельдшерский пункт. Для проведения ремонта моста по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение направить 10 единиц техники от министерства транспорта региона.

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