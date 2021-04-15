Главный онколог Москвы Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Главный онколог Москвы Игорь Хатьков официально утвержден в качестве почетного члена Американской ассоциации хирургов - старейшего объединения специалистов этого профиля США, - став первым российским специалистом, вошедшим в состав этой организации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила администратор ассоциации Л. К. Кохлин.

Утверждение Хатькова произошло в четверг в ходе утренней сессии 141-го ежегодного собрания ассоциации. "Сегодня мы приветствовали восемь новых почетных членов. Могу подтвердить, что доктор Хатьков - один из них", - отметила Кохлин. "Вступление в ряды ассоциации - это особая честь, а также признание выдающихся достижений новых членов", - добавила она.

Кохлин также отметила, что программа собрания включает представление участниками, в том числе новыми, новых научных достижений в сфере хирургии, однако ознакомиться с ними широкая публика сможет позднее - к непосредственному участию в заседании допущены только члены ассоциации.

Выдвижение Хатькова в ряды почетных членов ассоциации состоялось в июне прошлого года. Согласно правилам организации все кандидаты должны быть утверждены на ежегодном собрании, которое в этом году проходит 15-16 апреля. Из-за пандемии коронавируса ассоциация была вынуждена организовать его в формате видеоконференции.

Как отмечается на сайте Департамента здравоохранения города Москвы, Хатьков является "одним из пионеров лапароскопической хирургии в онкологии в России". Он первым в России выполнил лапароскопическую панкреато-дуоденальную резекцию. В его активе более 150 печатных научных работ.

Американская ассоциация хирургов была основана в 1880 году и расположена в Беверли (штат Массачусетс). В ее состав входят не только американцы, но и ведущие специалисты из других стран. Организация видит свою задачу в повышении статуса профессии врача-хирурга и предоставлении широкой площадки для демонстрации последних достижений в хирургии. Этому посвящены ежегодные собрания ассоциации, которые длятся почти три дня и включают специально отобранные презентации по клинической и экспериментальной хирургии, занятия по таким темам, как социально-экономические аспекты хирургической помощи.