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Fox: бывший вице-президент США Пенс перенес операцию на сердце

Политику установили кардиостимулятор

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Бывшему вице-президенту США Майклу Пенсу сделали операцию на сердце. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, ранее врачи диагностировали у 61-летнего политика замедленное сердцебиение, в ходе операции ему был установлен кардиостимулятор. Ожидается, что бывший вице-президент сможет вернуться к своей повседневной деятельности через несколько дней.

Пенс занимал пост вице-президента США при администрации Дональда Трампа с 2017 по 2021 год. С 2013 по 2017 год был губернатором штата Индиана. В начале февраля он стал почетным приглашенным научным сотрудником консервативного аналитического центра "Наследие".

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СШАПенс, Майкл (Майк)
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