На Кубани с гастроэнтеритом госпитализировали 13 школьников

ТАСС, 15 апреля. Учащиеся школы №11 в селе Белая Глина Краснодарского края госпитализированы с острым гастроэнтеритом, причина которого неизвестна, сообщили ТАСС в пресс-службе краевой прокуратуры, по факту произошедшего организована проверка.

На данный момент состояние детей расценивается как удовлетворительное, школьники чувствуют себя хорошо.

"13 учащихся МБОУ СОШ 11(возраст 11-16 лет) села Белая Глина госпитализированы в ЦРБ с диагнозом острый гастроэнтерит невыясненный этиологии. На данный момент дети в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя хорошо", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в школе, где обучаются дети, провели исследование специалисты Роспотребнадзора, сейчас учреждение закрыто для обучения. "Взяты на анализ смывы воды, суточные пробы школьного питания. Сегодня провели санитарную обработку силами школы. Прокуратура организовала проверку", - сообщили в прокуратуре .