Группа "Моральный кодекс" отметит 30-летие в Москве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российская рок-группа "Моральный кодекс" в пятницу выйдет на сцену Crocus City Hall в компании своих друзей - Тамары Гвердцители, Валерия Сюткина, Кристины Орбакайте, Николая Расторгуева, Николая Фоменко, Димы Билана, группы "Танцы минус" и других отечественных артистов. Вечер будет приурочен к юбилею коллектива, сообщили музыканты.

Тридцатилетие группы пришлось на 2020 год, праздничный концерт планировался 12 ноября 2020 года. Из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса музыкантам пришлось отложить шоу.

"В связи с пандемией в прошлом году мы перенесли все мероприятия, в том числе большой юбилейный концерт. Поэтому планируем провести его этой весной в Crocus City Hall. Будет особая программа и много приглашенных гостей", - анонсировали музыканты на странице "Моральный кодекс" в Facebook.

Гостей юбилейного шоу ждут "все главные хиты, неожиданные дуэты и новые версии любимых песен", пообещали в коллективе. Так, Тамара Гвердцители исполнит с группой песню "Девятая рота". "Они пленили меня своим творчеством, звуком, музыкальностью, они являются настоящими рокерами, - сказала певица в интервью для блога группы. - Я спою песню "Девятая рота". Спасибо, что мне доверили такое колоссальное произведение".

Владимир Пресняков-младший споет "Первый снег", Александр Маршал - "В ожидании чуда", Гарик Сукачев - "До свидания, мама!". "Все, что за эти годы сделано ["Моральным кодексом"], вызывало у меня только чистый восторг. Это прекрасные, великие музыканты", - подчеркнул в блоге "Морального кодекса" Сукачев.

О группе

Группа "Моральный кодекс" была основана в Москве в 1989 году, но первый год существовала под другим названием - "Бриллиантовая рука". Как вспоминают участники коллектива, оно казалось им "слишком спекулятивным и с долей юмора", поэтому было принято решение о его замене на более серьезное - "Моральный кодекс". "Оно обязывает нас держаться определенных принципов. Например, один из них - перед публикой мы выступаем всегда только живьем, без фонограммы", - заявили они.

На счету группы шесть альбомов, седьмой - в процессе написания. Основным автором песен "Морального кодекса" выступает Николай Девлет-Кильдеев. Солист группы - Сергей Мазаев.