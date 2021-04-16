Актер Сергей Никоненко в день 80-летия выйдет на сцену в постановке "Калина красная"

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Актер и режиссер Сергей Никоненко отметит 80-летие на сцене театра "Русская песня" в музыкальном спектакле "Калина красная" по мотивам произведений Василия Шукшина. Об этом он рассказал на творческой встрече накануне юбилея.

"В день своего рождения 16 апреля я вечером играю спектакль "Калина красная" в театре Надежды Бабкиной "Русская песня". Так совпало", - рассказал Никоненко.

Как уточняется на сайте театра, выбор постановки не случаен, так как Сергей Никоненко был близким другом Василия Шукшина, по мотивам произведений которого режиссер Дмитрий Петрунь создал свой спектакль.

В фойе театра также открыли выставку архивных фотографий актера и режиссера, отмечающего юбилей. В экспозиции представлены его снимки разных лет, а также уникальные кадры, которые были сняты во время съемок фильмов "Пой песню, поэт...", "Трын-трава", "Неоконченная пьеса для механического пианино" и других.

Как рассказал журналистам Никоненко, за годы творчества он сыграл 227 ролей, но одной из самых важных для себя считает образ поэта Сергея Есенина в фильме "Пой песню, поэт…" Сергея Урусевского. Кроме того, большое значение в его карьере сыграла работа в фильме "Журналист" Сергея Герасимова, которая дала ему понимание его собственных актерских возможностей.

Помимо актерского образования Никоненко также осваивал профессию режиссера. "Я учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, где актеры учились вместе с режиссерами. У нас даже поощрялось, если актеры брали в руки творческий процесс, то есть занимались режиссурой. Позднее я был распределен на киностудию "Мосфильм", и почувствовал, что актерская профессия очень ненадежная - возьмут тебя или не возьмут. Это было серьезное размышление по поводу своей жизни. Тогда я подумал, что надо бы окончить и режиссерский факультет", - поделился он.

Об актере

Сергей Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве, его мама работала стеклодувщицей на ламповом заводе, а отец был шофером. Никоненко с детства занимался творчеством - посещал музыкальную школу по классу аккордеона, участвовал в конкурсах певцов и чтецов. Сперва он окончил актерский факультет ВГИК, мастерами его курса были Сергей Герасимов и Тамара Макарова, позднее также стал выпускником режиссерского факультета.

Сергей Никоненко дебютировал в кино в 1961 году, исполнив роль в картине "Сердце не прощает" Владимира Довганя и Ивана Кобозева. Среди его работ также картины "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, "Пой песню, поэт…" Сергея Урусевского, "Шестой" Самвела Гаспарова, "Зимний вечер в Гаграх" Карена Шахназарова и другие.

Сергей Никоненко является президентом гильдии актеров Союза кинематографистов РФ.

Он также выступил в качестве режиссера 16 картин, среди которых "Птицы над городом", "Люблю. Жду. Лена", "Семьянин", "Охота жить" по мотивам рассказов Василия Шукшина.

Актер и режиссер в 1994 году основал в Москве Есенинский культурный центр, который занимается сохранением памяти и творческого наследия поэта. Никоненко удостоился звания Народный артист РСФСР (1991), ордена "Знак почета" (1971), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001), ордена Почета (2011) и ордена Александра Невского (2017).