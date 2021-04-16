В Краснодаре пройдут выставки и кинопоказы на фестивале немецкой культуры

КРАСНОДАР, 16 апреля. /ТАСС/. Второй Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка начинается в пятницу в Краснодаре, участников ждут кинопоказы и выставки, сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"С 16 по 25 апреля в рамках Года Германии 2020/2021 в Краснодаре состоится Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка - одно из самых масштабных культурных событий города в этом году. Фестиваль организован в гибридном формате: часть мероприятий программы будет доступна онлайн", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в рамках фестиваля запланированы музыкальная и кинопрограммы, выставки современного искусства, будут работать исследовательская и образовательная лаборатории, состоится церемония включения Регионального немецкого образовательного центра Кубанского государственного университета в сеть партнеров Гёте-Института в России.

"Мы очень рады, что второй Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка пройдет в Краснодаре. События фестиваля - это результат совместной работы художников, музыкантов и деятелей искусства из России и Германии", - приводит пресс-служба слова директора Гёте-Института в Москве, руководителя проекта Год Германии в России 2020/2021 Хайке Улиг.

Также на фестивале будут обсуждать влияние пандемии на культуру.

В Краснодарском крае с 5 апреля сняли действовавшие -за пандемии коронавируса ограничения на проведение деловых мероприятий, проводить деловые мероприятия можно при условии, что на каждого участника будет приходиться не менее 4 кв. м площади территории, где оно проводится, посадочные места в залах могут заполняться не более чем на 50%. С 1 февраля 2021 года в регионе возобновилась конгрессно-выставочная деятельность.