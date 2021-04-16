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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор предложил обязать прибывших из Турции и Танзании сдать второй ПЦР-тест

Прибывающим необходимо повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы
© Сергей Севостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил обязать россиян, прибывающих до 1 мая 2021 года из Турции и Танзании на территорию РФ, в течение пяти дней сдать второй тест ПЦР на COVID-19. Соответствующий проект постановления Роспотребнадзора опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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При этом данное требование, согласно проекту, не распространяется на членов экипажей самолетов, осуществляющих перевозку.

Уточняется также, что прибывающим необходимо повторно предоставлять сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 на портале госуслуг с заполнением соответствующей формы.

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