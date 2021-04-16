Еще в четырех префектурах Японии до 11 мая усилят меры против коронавируса

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии расширяет зону действия усиленных мер против распространения коронавируса, добавив в нее еще четыре префектуры - Канагаву, Сайтаму, Тибу, расположенные рядом с Токио, а также префектуру Айти в центральной части острова Хонсю. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура.

"Мы добавим префектуры Канагава, Тиба, Сайтама и Айти в зону действия ужесточенных мер против коронавируса в связи с ухудшением там ситуации с распространением инфекции. Меры для указанных регионов будут действовать с 20 апреля по 11 мая. Окончательно решение будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба", - сказал он.

С понедельника, 12 апреля, режим усиления мер против распространения коронавируса был введен в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве - самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах - Осака, Мияги и Хёго.

В рамках новых ограничений власти просят заведения общепита закрываться в 20:00 и прекращать продажу алкоголя на час раньше. Для представителей малого и среднего ресторанного бизнеса за выполнение этих требований предусмотрены денежные компенсации от 40 тыс. до 100 тыс. иен в день ($365-$915). При этом штрафы за позднее закрытие составляют до 200 тыс. иен ($1830). Жителям регионов, попавших под новый режим, рекомендовано по возможности не выезжать за пределы своих префектур, чтобы понизить риск распространения коронавируса.

По последним данным, общее число случаев инфицирования в Японии к настоящему времени превысило 519 тыс., более 9,5 тыс. человек умерли.