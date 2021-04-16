Владивосток примет всероссийские соревнования беспилотных судов для школьников и студентов

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля. /ТАСС/. Всероссийские соревнования беспилотных судов среди школьников и студентов пройдут во Владивостоке 14-15 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"К участию приглашаются школьники, студенты и аспиранты в возрасте от 14 до 25 лет. Командам необходимо разработать собственное роботизированное судно, которое самостоятельно выполнит специальные задачи в акватории Владивостока. В условиях, близких к реальным, беспилотникам нужно будет обнаружить буи, пройти ворота, пришвартоваться к заданному стояночному месту и выполнить другие задания", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут 14-15 августа. Состязания организуют Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского и Центр развития робототехники в рамках проекта Кружкового движения НТИ "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике", который направлен на подготовку нового поколения технологических лидеров в интересах рынка Маринет НТИ.

Директор Центра развития робототехники во Владивостоке Сергей Мун, которого процитировали в пресс-службе, отметил, что для молодежных команд эти соревнования станут отличным стартом, студенты старших курсов и аспиранты в дальнейшем смогут попробовать реализовать себя в технологическом бизнесе, где сформированная команда разработчиков является большой ценностью. Для школьников и студентов младших курсов они могут стать хорошей подготовкой к международным соревнованиям в области автономных судов.

"За последние годы компаниями Национальной технологической инициативы разработаны уникальные технологии для автономного морского транспорта, в ряде регионов страны стартовали эксперименты по эксплуатации беспилотных судов. По оценкам экспертов, массовое внедрение автономных судов в мире ожидается в ближайшее десятилетие, и именно сейчас важно готовить поколение будущих инженеров, разработчиков, которым предстоит развивать эти технологии. Всероссийские соревнования помогут вовлечь в эту сферу школьников и студентов со всей страны и, что особенно важно, уже сейчас связать талантливых ребят с ведущими технологическими компаниями и включить молодые команды в реализацию масштабных проектов в области автономного морского транспорта", - приводят в пресс-службе слова лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кроме того, в рамках проекта Кружкового движения НТИ "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике" в мае Владивосток примет всероссийские соревнования по подводной робототехнике среди школьников. Окружные этапы этих состязаний проходят в Тюмени, Астрахани, Севастополе, Москве и Новосибирске. Проект реализуется совместно с Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского, Дальневосточным федеральным университетом, Центром развития робототехники и отраслевым центром "Маринет".

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.