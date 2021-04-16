CNN: медрегулятор США проведет 23 апреля заседание по вопросу безопасности вакцины J&J

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США проведут 23 апреля заседание по вопросу безопасности вакцины от коронавируса, разработанной подразделением американского фармацевтического гиганта Johnson & Johnson компании Janssen. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN .

По информации его источников, на заседании будет обсуждаться вопрос безопасности вакцины в свете появившихся сведений о том, что у нескольких пациентов после ее применения образовались тромбы. Ранее это привело к смерти одной женщины.

На заседании, намеченном на 23 апреля, специалисты ЦКПЗ, как ожидается, могут принять решение относительно дальнейшего применения вакцины на территории США. Предыдущее заседание прошло в среду. По его итогам специалисты не смогли вынести решение, указав на нехватку данных о связи между прививкой и возникновением тромбов.

Во вторник ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов среди женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.