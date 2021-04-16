В Сахалинской области стартовала всероссийская акция "Вахта памяти"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Вахта памяти", участники которой организуют полевые поиски, готовятся к экспедициям и обсуждают проекты по увековечиванию памяти погибших во время Великой Отечественной войны, началась с церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы в Южно-Сахалинске.

"С самого утра в Сахалинской области стартовала акция "Вахта памяти". Мы, так сказать, задали начало. В ее рамках запланировано большое количество мероприятий", - сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области, добавив, что в городе собрались представители поискового движения из разных регионов.

На церемонии прочли стихотворение "Сороковые роковые", после официальной части объявили минуту молчания. Военнослужащие, представители власти, почетные гости и жители города возложили цветы и венки к Вечному огню. "Также сегодня в Южно-Сахалинске состоится церемония передачи родственникам медальона и личных вещей Мишкарудного Филиппа Захаровича, считавшегося пропавшим без вести с июня 1942 года. Останки и личные вещи Филиппа Захаровича были найдены в результате проведения поисковых работ на лесной поляне близ деревни Давыдово Старорусского района Новгородской области поисковым отрядом "Факел" города Кирова", - добавил представитель правительства.

По данным областных властей, в регионе в рамках акции до октября будут проходить выезды островных активистов-общественников по проекту "Вечный полет" для поисков останков советских летчиков и обломков разбившихся самолетов. В конце мая в Смирныховском районе (центральная часть Сахалина) начнется полевая экспедиция "Дальневосточный фронт" с участием поисковиков из Сахалинской области и других российских регионов. В ее составе будет работать студенческий отряд, который создают на базе Сахалинского государственного университета. Участников научат поисковой работе и анализу архивных данных. В середине июля поисковики отправятся на остров Шумшу (Курильские острова), где шли финальные сражения Второй мировой войны.

Также в регионе запустили проект "От 1905 до 1945", посвященный в том числе Русско-японской войне. В планах инициаторов провести фотовыставки, а в перспективе - исследовать предполагаемое захоронение казненных мирных жителей в селе Дальнем на юге Сахалина и установить памятник. В краеведческую, поисковую и исследовательскую деятельность намерены активно вовлечь молодежь, чтобы сохранить память о жертвах и героях Русско-японской войны.

"Вахта памяти"

Это акция, в которой ежегодно принимают участие более 40 тыс. поисковиков в разных регионах России. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло очень много бойцов, многие пропали без вести. Каждый год "Поисковое движение России" находит останки участников войны, тем самым "возвращая" в память людей имена героев, которые отдали свои жизни за Родину. За шесть лет проведения акции участники нашли останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, было установлено более 6 тыс. имен. Акция включает в себя поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, связанных с подвигами погибших.