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Работникам стройфирмы в Хабаровском крае погасили долги по зарплате

Размер задолженности составлял 10,5 млн рублей

ХАБАРОВСК, 16 апреля. /ТАСС/. Компания, занимающаяся строительством железнодорожных подъездных путей в Хабаровском крае, погасила задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками в размере 10,5 млн рублей, сообщила прокуратура региона в пятницу.

"Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска провела проверку соблюдения прав работников общества с ограниченной ответственностью "Тестройкомплекс" на своевременную оплату труда. <…> задолженность перед работниками предприятия полностью погашена, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в распространенном релизе.

Долги у компании были перед 50 работниками. Компанию и руководство привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ ("Невыплата заработной платы").

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