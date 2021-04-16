На Сахалине вода отступила с подтопленных территорий Углегорского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Вода ушла с подтопленных ранее территорий Углегорского района на Сахалине, сообщили ТАСС в администрации города.

13 апреля из-за дождей и таяния снега оказались подтопленными краеведческий музей и несколько десятков жилых домов. Коммунальные службы качали воду из подвалов, подъездов, дворов многоквартирных домов.

"Вода ушла, на реке наблюдается спад уровня воды, но радоваться рано. В эти дни не было дождей, а в выходные обещают осадки, территории снова может затопить. Сейчас делается все возможное, чтобы этого не случилось", - сообщили в мэрии.

По информации муниципальных властей, в целях недопущения подтопления в выходные дни идет работа по очистке ливневых стоков и канализации, прокапываются канавы. Однако на всякий случай местных жителей просят заранее собрать необходимые вещи, документы, спички, фонарь, продукты долговременного хранения.

Сейчас в Углегорском районе нет осадков, синоптики прогнозируют дожди в субботу и воскресенье.