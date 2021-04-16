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Суд Австралии обвинил Google в обмане пользователей при сборе личных данных

Речь идет о сборе данных с помощью мобильных устройств на платформе Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года

ТАСС, 16 апреля. Федеральный суд Австралии установил, что корпорация Google вводила в заблуждение пользователей относительно использования данных о местоположении, собранных с помощью мобильных устройств. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

В октябре 2020 года регулятор обратился в федеральный суд с иском против компаний Google LLC и Google Australia, обвинив их в умышленном искажении сведений о том, как осуществляется сбор, хранение и использование личной информации пользователей.

В заявлении отмечается, что речь идет о сборе данных с помощью мобильных устройств на платформе Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. Как поясняет комиссия, настройка отслеживания веб-активности и активности в приложениях была активирована по умолчанию. При этом данная функция предполагала сбор и хранение личных данных о местоположении при включении, о чем компания пользователя не уведомляла.

"Мы очень довольны исходом этого первого в мире дела. В период с января 2017 года по декабрь 2018 года потребителей заставили поверить в то, что "история местоположений" была единственной настройкой [при создании] учетной записи, которая влияла на сбор их личных данных о местоположении, хотя это было неправдой", - заявил председатель комиссии Род Симс.

Комиссия намерена добиваться мотивировочной части судебного решения, денежных штрафов и предписывающего постановления.

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Австралия
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