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Японский вице-премьер вновь заявил, что воду с "Фукусимы-1" можно пить

По словам Таро Асо, она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения

ТОКИО, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо вновь заявил в пятницу, что очищенную от радиоактивных веществ воду с АЭС "Фукусима-1" вполне можно пить.

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"Самое главное, что она будет в семь раз чище, чем допускается нормами Всемирной организации здравоохранения, - сказал он на пресс-конференции в Токио после заседания правительства. - Эту воду вполне можно пить, это понятно".

Вопросы к вице-премьеру на пресс-конференции по поводу чистоты воды, которую собираются слить в океан с АЭС "Фукусима-1", были связаны с острой критикой, которой подвергают это решение Токио в Китае и Южной Корее. 15 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на регулярном брифинге призвал японских политиков лично выпить эту воду, а также использовать ее для приготовления пищи и стирки одежды. По словам дипломата, только так можно убедить мир в безопасности намерений Токио. Сам Асо ранее лично говорил, что очищенную воду с АЭС вполне можно пить.

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Япония
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