Австралия может открыть границы для выезда за рубеж граждан с прививками от COVID-19

СИДНЕЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Правительство Австралии рассматривает возможность поэтапного открытия границ для выезда за рубеж и возвращения на родину австралийцев, сделавших прививки от коронавируса. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Открытие границ позволит людям, полностью вакцинированным от COVID-19, путешествовать и выезжать за рубеж, особенно в важных целях, - цитирует в пятницу Моррисона агентство Reuters. - По возвращении на родину они будут обязаны находиться на двухнедельном карантине в гостиницах за свой счет".

По словам Моррисона, поэтапное открытие границ будет невозможно до тех пор, пока все жители, уязвимые для заражения коронавирусом, не пройдут вакцинацию, что исключит появление в Австралии ввозных случаев инфицирования.

19 апреля Австралия и Новая Зеландия намерены открыть "туристический пузырь" для приезжих из обеих стран на основе двустороннего соглашения, одного из первых такого рода со времени начала пандемии COVID-19, отмечает Reuters.

Австралия закрыла свои международные границы в марте прошлого года из-за пандемии. К настоящему времени в стране выявлены чуть более 29 400 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составило 999.

На первом этапе кампании вакцинации власти Австралии планировали к концу марта использовать как минимум 4 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Однако в стране были сделаны прививки только 670 тыс. человек из-за того, что Европейский союз заблокировал экспорт в Австралию 3,5 млн доз вакцины из-за срыва ее поставок производителем.