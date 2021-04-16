В правительстве не поддержали частичное снятие запрета на рубку леса у Байкала

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала направленный на ее рассмотрение законопроект, допускающий частичное снятие запретов на проведение сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в противопожарных целях. Проект отрицательного отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был подготовлен членом Совета Федерации Вячеславом Наговицыным. Помимо частичного снятия запретов на рубку леса документ также предусматривает снятие ряда ограничений на перевод земель лесного фонда в указанной зоне, занятых защитными лесами, в земли других категорий, а также на проведение сплошных рубок лесных насаждений в защитных лесах с целью создания противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов.

В проекте отзыва отмечено, что "возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, в границах которой леса преимущественным образом являются защитными лесами", не соответствует положениям Лесного кодекса РФ.

Кроме того, согласно действующему законодательству перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий "разрешается в случаях организации особо охраняемых природных территорий, установления или изменения границы населенного пункта, размещения объектов государственного или муниципального значения" при отсутствии другой возможности их размещения, либо же создания туристско-рекреационных особых экономических зон. Данный перечень является закрытым, что не позволяет реализовать предлагаемый законопроект.

Помимо этого, как заметили в правительственной комиссии, предлагаемые в законопроекте формулировки не соответствуют определениям закона о техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва кабмина.