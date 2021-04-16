Росавиация назвала ограничения полетов над Московским регионом из-за парада минимальными

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Ограничения в московской воздушной зоне будут введены на период проведения авиационных репетиций и самого парада над Красной площадью. Об этом в пятницу сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

"Ограничения, которые ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" планирует вводить в Московской воздушной зоне, являются минимальными", - сообщили в ведомстве.

Аэропорты были заранее извещены о планируемых ограничениях. "В целях обеспечения безопасности полетов 16, 19, 21, 23, 26 апреля будут введены минимальные ограничения на работу аэропортов Домодедово, Внуково, Раменское, Калуга (Грабцево) и Остафьево", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в воздушной части парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая предполагается участие 76 воздушных судов Минобороны России.