В Яндекс.Картах отметили пункты вакцинации против COVID-19

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минздрав России отметил в Яндекс.Картах пункты вакцинации против коронавирусной инфекции, чтобы гражданам было легче найти прививочные пункты и построить к ним маршрут, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Найти их можно по ключевым словам в поисковой строке "вакцинация" или "где сделать прививку". Всего на карте отмечено более 4 500 мест, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции, на данный момент это наиболее полный список, который будет дополняться Минздравом России", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что доступность и простота вакцинации от коронавируса для всего населения страны - важный приоритет в работе Минздрава. "Для нас принципиально важно обеспечить доступность вакцинации для жителей нашей страны. Список пунктов вакцинации постоянно пополняется, новые точки будут оперативно появляться на карте. Уверен, что сервис будет востребован", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев, чьи слова приводит пресс-служба.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Иммунизация особенно важна для людей, страдающих хроническими заболеваниями, а также людей старшего возраста, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19.